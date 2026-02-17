رمضان : مواعيد فتح أبواب مكاتب ووكالات البريد التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن البريد التونسي أن توقيت فتح مكاتب البريد السريع ووكالات الطرود البريدية للعموم، خلال شهر رمضان 1447 هجري، سيكون على النحو التالي:

أيّام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

وذكر البريد في بلاغ أصدره، الثلاثاء، أنّ 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصّة عمل أيّام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.

