Français
Anglais
العربية
مجتمع

رمضان : مواعيد فتح أبواب مكاتب ووكالات البريد التونسي

رمضان : مواعيد فتح أبواب مكاتب ووكالات البريد التونسي

أعلن البريد التونسي أن توقيت فتح مكاتب البريد السريع ووكالات الطرود البريدية للعموم، خلال شهر رمضان 1447 هجري، سيكون على النحو التالي:

أيّام الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال.

وذكر البريد في بلاغ أصدره، الثلاثاء، أنّ 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تواصل تأمين حصّة عمل أيّام السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

358
الأخبار

ليبيا تعلن عطلة رسمية غدا بمناسبة الذكرى الخامسة لعيد الثورة الليبية

325
الأخبار

الأمطار الأخيرة تنعش سد البراق بنفرة ثاني أكبر سد في تونس [فيديو]
287
الأخبار

بعد تخريب متعمّد لمعدات الفار : الجامعة التونسية لكرة القدم ترفض التحريض و تدعو لتطبيق صارم للعقوبات
279
أخر الأخبار

كبار السنّ، الأمومة، ورياض الأطفال: لجنة الصحة تستمع إلى أصحاب المبادرة بشأن 3 مشاريع قوانين
271
أخر الأخبار

البنك البريدي على طاولة البرلمان: جلسة استماع للجنة المالية
269
الأخبار

وفد من لجنة الفلاحة بالبرلمان في زيارة إلى ميناء صفاقس [فيديو]
264
الأخبار

بنزرت: تسجيل “تحصينات مدينة غار الملح” على القائمة النهائية للتراث العالمي الاسلامي
263
اقتصاد وأعمال

تونس: كراس الشروط بدل الرخص..مُقترح قانون الاستثمار يدخل جلسات الاستماع (فيديو)
261
الأخبار

ترامب يعلن تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم غزة
250
الأخبار

وحدة الرصد تسجل 16 اعتداءً على الصحفيين خلال جانفي 2026

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى