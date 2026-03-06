رمضان : نصائح غذائية أساسية للحوامل والمرضعات أثناء الصيام [فيديو]

في تصريح خاص لــتونس الرقمية، شاركت أخصائية التغذية غالية عطواني مجموعة من النصائح الغذائية للنساء الحوامل والمرضعات اللواتي يسمح لهن الطبيب بالصيام خلال شهر رمضان.

أهمية وجبة السحور

أشارت الأخصائية إلى أن وجبة السحور، التي يتم تناولها قبل الفجر، هي أساس لمساعدة الجسم على تحمل ساعات الصيام الطويلة. وينبغي أن تكون هذه الوجبة صحية ومتوازنة، ويفضل تناولها في وقت متأخر لتقليل مدة الصيام خلال النهار. أوصت بتضمين السحور أطعمة غنية بالعناصر الغذائية مثل الدرع، البيض، الفواكه، أو مزيج من البسيسة، والفواكه.

أهمية الترطيب

من الضروري أيضًا الحفاظ على الترطيب. بين الإفطار والسحور، يُنصح بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء للوقاية من الجفاف. ومع ذلك، يجب تقليل استهلاك الشاي والقهوة أو الاقتصار على مشروب واحد يحتوي على الكافيين.

تناول الفواكه والخضروات

لتوفير الفيتامينات والمعادن الضرورية، تشجع غالية عطواني على تناول الفواكه والخضروات بانتظام بعد غسلها جيدًا. كما أكدت على أهمية تضمين البقوليات في النظام الغذائي، لأنها مصدر جيد للحديد، وهو عنصر بالغ الأهمية أثناء الحمل والرضاعة.

تجنب الحلويات السريعة

حذرت الأخصائية من الحلويات التي تحتوي على سكريات سريعة الامتصاص، مثل المعجنات السكرية والعصائر الجاهزة، التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات سريعة في مستويات السكر في الدم. وبدلاً من ذلك، أوصت بتناول وجبة خفيفة في المساء لتجنب نقص السكر في الدم وضمان مستوى طاقة جيد.

ضرورة استشارة الطبيب

وأشارت غالية إلى أنه يجب أن تظل صحة الأم والطفل أولوية. في حالة الشعور بأي إرهاق غير عادي أو أعراض أخرى، يُنصح بشدة بمراجعة الطبيب فورًا.