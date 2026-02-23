رمضان 2026: أكثر من 2000 مخالفة اقتصادية في ثلاثة أيام

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت نتائج المراقبة الاقتصادية خلال الأيام الثلاثة الأولى من شهر رمضان 2026 عن تسجيل 2079 مخالفة اقتصادية، في مؤشر يعكس نسقًا رقابيًا مكثفًا لمتابعة الأسواق وضمان احترام القوانين.

ووفق المعطيات الرسمية، فقد تم إنجاز 10 آلاف و441 زيارة رقابية بمشاركة 454 فريق مراقبة موزعين على مختلف ولايات الجمهورية.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاعًا بنسبة 2.4 بالمائة في عدد المخالفات مقارنة بالفترة ذاتها من رمضان 2025، الذي سُجلت خلاله 2030 مخالفة.

وتندرج هذه النتائج ضمن خطة تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية خلال شهر رمضان، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي للاحتكار والممارسات غير القانونية.

