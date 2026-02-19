Français
الأخبار

رمضان 2026: إرشادات طبية لتفادي مضاعفات السكري أثناء الصيام

رمضان 2026: إرشادات طبية لتفادي مضاعفات السكري أثناء الصيام

دعت وزارة الصحة مرضى السكري إلى الاستعداد المسبق لشهر رمضان من أجل ضمان صيام صحي وآمن، مؤكدة أهمية المتابعة الطبية والتعديلات العلاجية قبل اتخاذ قرار الصوم.

وجاءت هذه التوصيات في مقطع توعوي قدّمته الدكتورة شيراز راشد عمروش من المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية، ونُشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك.

وأوضحت المختصة أن التحضير الجيد يمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بقيام الطبيب المعالج بتقييم حالة المريض وتصنيفه وفق درجة المخاطر المحتملة للصيام. يلي ذلك إدخال تعديلات علاجية مناسبة، تشمل تغيير مواعيد تناول الأدوية أو جرعات الأنسولين بما يتلاءم مع ساعات الإفطار والسحور.

كما شددت على أهمية إعادة توجيه المريض من الناحية الغذائية، عبر إعداد برنامج تغذية ملائم لحالته الصحية، إلى جانب التشجيع على مواصلة النشاط البدني بشكل معتدل خلال الشهر الكريم.

وأكدت الدكتورة عمروش أن المراقبة الذاتية المنتظمة لمعدل السكر في الدم تظل عنصرًا حاسمًا لضمان السلامة، مع ضرورة الإفطار فورًا في حال حدوث انخفاض أو ارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر.

المصدر: وات

تعليقات

مواضيع ذات صلة:

