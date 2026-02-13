Français
Anglais
العربية
أخر الأخبار

رمضان 2026: التوقيت الرسمي لعمل الصيدليات في تونس

رمضان 2026: التوقيت الرسمي لعمل الصيدليات في تونس

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، بتاريخ 12 فيفري 2026، عن ضبط أوقات فتح وغلق صيدليات التفصيل خلال شهر رمضان 2026، وذلك طبقًا لمقتضيات الأمر الصادر في 28 جوان 2000 المتعلق بتنظيم توقيت عمل الصيدليات.

من الإثنين إلى الجمعة

  • الصيدليات صنف “أ”: من 8:30 صباحًا إلى 17:00 مساءً، مع إمكانية الغلق على الساعة 16:00.

  • الصيدليات صنف “أ” المناوبة: من 8:30 صباحًا إلى 19:30 مساءً.

  • الصيدليات صنف “ب”: من 19:30 مساءً إلى 8:30 صباحًا.

يوم السبت

  • الصيدليات صنف “أ”: من 8:30 صباحًا إلى 13:00 ظهرًا.

  • الصيدليات صنف “أ” المناوبة: من 8:30 صباحًا إلى 19:30 مساءً.

  • الصيدليات صنف “ب”: من 19:30 مساءً إلى 8:30 صباحًا.

يوم الأحد والأعياد

  • الصيدليات صنف “أ” المناوبة: من 8:30 صباحًا إلى 19:30 مساءً.

  • الصيدليات صنف “ب”: من 19:30 مساءً إلى 8:30 صباحًا.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

381
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

330
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
322
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
279
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
265
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
255
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
254
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
248
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى