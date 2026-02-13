رمضان 2026: التوقيت الرسمي لعمل الصيدليات في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس، بتاريخ 12 فيفري 2026، عن ضبط أوقات فتح وغلق صيدليات التفصيل خلال شهر رمضان 2026، وذلك طبقًا لمقتضيات الأمر الصادر في 28 جوان 2000 المتعلق بتنظيم توقيت عمل الصيدليات.

من الإثنين إلى الجمعة

الصيدليات صنف “أ” : من 8:30 صباحًا إلى 17:00 مساءً، مع إمكانية الغلق على الساعة 16:00.

الصيدليات صنف “أ” المناوبة : من 8:30 صباحًا إلى 19:30 مساءً.

الصيدليات صنف “ب”: من 19:30 مساءً إلى 8:30 صباحًا.

يوم السبت

الصيدليات صنف “أ” : من 8:30 صباحًا إلى 13:00 ظهرًا.

الصيدليات صنف “أ” المناوبة : من 8:30 صباحًا إلى 19:30 مساءً.

الصيدليات صنف “ب”: من 19:30 مساءً إلى 8:30 صباحًا.

يوم الأحد والأعياد

الصيدليات صنف “أ” المناوبة : من 8:30 صباحًا إلى 19:30 مساءً.

الصيدليات صنف “ب”: من 19:30 مساءً إلى 8:30 صباحًا.

