رمضان 2026: “الستاغ” تضبط توقيت العمل لضمان استمرارية الخدمات

يومي الجمعة والسبت: من الساعة 08:00 صباحًا إلى 13:00 بعد الظهر.

أفادت الشركة بمواصلة فتح قباضة واحدة بمقر كل إقليم من الإثنين إلى السبت إلى غاية الساعة 15:00 بعد الظهر، لتسهيل خلاص الفواتير وضمان استمرارية الخدمات.