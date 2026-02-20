رمضان 2026: “الستاغ” تضبط توقيت العمل لضمان استمرارية الخدمات

أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عن تنظيم أوقات عمل مختلف مصالحها خلال شهر رمضان المعظم، حرصًا على تأمين استمرارية الخدمات وتلبية حاجيات المواطنين في أفضل الظروف.
المصالح الإدارية والتقنية
شبابيك القباضة
-
من الإثنين إلى الخميس: من الساعة 08:00 صباحًا إلى 14:00 بعد الظهر.
-
يومي الجمعة والسبت: من الساعة 08:00 صباحًا إلى 13:00 بعد الظهر.
أفادت الشركة بمواصلة فتح قباضة واحدة بمقر كل إقليم من الإثنين إلى السبت إلى غاية الساعة 15:00 بعد الظهر، لتسهيل خلاص الفواتير وضمان استمرارية الخدمات.
إدارة العلاقات مع المواطن
-
من الإثنين إلى السبت: من الساعة 08:00 صباحًا إلى 14:00 بعد الظهر.
وأكدت الشركة أن هذا التنظيم يندرج في إطار ملاءمة سير العمل مع خصوصيات الشهر الكريم، مع الحفاظ على نسق الخدمات وضمان التدخلات الفنية عند الحاجة.
