رمضان 2026 : المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعلن موعد انطلاق شهر الصيام

رمضان 2026: المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يعلن موعد انطلاق شهر الصيام

حدّد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) موعد بداية شهر رمضان، وكذلك تاريخ نهايته.

و بذلك أصبح مسلمو فرنسا على دراية بموعد حلول شهر رمضان 2026، وهو شهر مقدّس في الديانة الإسلامية ويحظى بأهمية خاصة لدى المسلمين.

فقد أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، في بيان رسمي، أن أول أيام شهر رمضان، وبالتالي انطلاق شهر الصيام، سيكون يوم الخميس 19 فيفري 2026، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية.

و جاء في البيان : «وفقًا للمعطيات العلمية، ستحدث ولادة هلال شهر رمضان 1447 هـ (السنة 1447 من التقويم الهجري، ملاحظة المحرر) يوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 على الساعة 13:01 بتوقيت باريس. و لن تتوفر شروط رؤية الهلال الجديد إلا يوم 18 فيفري 2026».

تحديد موعد عيد الفطر أيضًا

و أوضح البيان أن هذا التاريخ سيخضع للتأكيد خلال «ليلة الشك» التقليدية، المقررة يوم 17 فيفري القادم على الساعة السادسة مساءً.

و لهذا الغرض، ستجتمع لجنة دينية في المسجد الكبير بباريس، حيث «ستأخذ اللجنة الدينية بعين الاعتبار نتائج رصد الهلال الجديد، إلى جانب معطيات الحسابات الفلكية»، وفق ما جاء في توضيح صادر عن المسجد الكبير بباريس.

كما أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) عن تحديد موعد عيد الفطر، الذي يوافق نهاية شهر الصيام. ومن المرتقب أن يحلّ هذا العيد، الذي يمثل مناسبة دينية بارزة لدى المسلمين، يوم 20 مارس القادم.

