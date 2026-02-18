رمضان 2026 تحت المجهر الصحي: وزارة الصحة تكشف أخطاء شائعة قد تُفسد صيامك

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

مع اقتراب شهر رمضان 2026، أصدرت وزارة الصحة تحذيرات واضحة من العادات الغذائية غير السليمة التي تتكرر كل عام، مؤكدة أن الإفراط في الأكل، والإكثار من المقليات والحلويات، وقلة شرب الماء، قد تؤدي إلى اضطرابات هضمية وإرهاق حاد خلال الصيام.

ودعت الوزارة إلى اعتماد مقاربة صحية متكاملة تقوم على التوازن في وجبتي السحور والإفطار، وحسن توزيع السوائل، مع ممارسة نشاط بدني خفيف وتجنب السهر المفرط.

سحور يؤمّن الطاقة… لا يُضاعف العطش

تنصح الوزارة بتأخير السحور قدر الإمكان، والتركيز على النشويات المعقدة مثل الخبز الكامل والبسيسة والمسفوف والدرع، مع الخضر والغلال ومشتقات الحليب المعقمة.

كما شددت على تجنب السكريات الزائدة والأطعمة المالحة والدسمة، والتقليل من المنبهات التي تزيد الشعور بالعطش.

إفطار تدريجي… وابتعد عن “صدمة المعدة”

التوصيات تؤكد ضرورة بدء الإفطار بالسوائل المعتدلة الحرارة والتمر أو الفاكهة، ثم أخذ قسط من الراحة قبل مواصلة الأكل.

وحذرت الوزارة من الجمع بين أنواع متعددة من اللحوم في وجبة واحدة، ومن استهلاك المشروبات الغازية، مع ضرورة المضغ الجيد وتجنب السرعة في الأكل.

سهرة بلا إفراط… ونوم يحميك من الإرهاق

خلال السهرة، يُفضل تناول الغلال ومشتقات الحليب، مع الابتعاد عن الحلويات الثقيلة والمقليات، وشرب كميات كافية من الماء، وممارسة المشي بعد ساعتين من الإفطار، إلى جانب النوم بين 7 و8 ساعات.

وأكدت وزارة الصحة أن الالتزام بهذه التوصيات يجعل من رمضان فرصة لتعزيز المناعة وتحسين نمط العيش، بدل أن يتحول إلى شهر تعب واضطرابات صحية.

