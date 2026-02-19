رمضان 2026: تخصيص 150 فريق و300 عون لمراقبة الأسواق 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سمير الخلفاوي، أن الوزارة انطلقت بصفة مبكرة في الاستعدادات لشهر رمضان 2026، عبر وضع خطة شاملة تهدف إلى تأمين المخزونات الأساسية، خاصة المواد المدعمة، وضمان انتظام التزويد في مختلف ولايات الجمهورية.

وأوضح الخلفاوي أن الوزارة قامت بتشخيص عام لنسق التزويد بمختلف المنتوجات الفلاحية الطازجة، ومنتجات اللحوم الحمراء والبيضاء، إلى جانب بقية المواد الاستهلاكية، تحسبًا لارتفاع الطلب خلال شهر رمضان. ويأتي ذلك في إطار الحرص على تفادي أي اضطرابات في الأسواق وضمان توازن العرض والطلب.

برنامج خصوصي لمراقبة مسالك التوزيع

وفي سياق تعزيز الرقابة الاقتصادية، أقرت وزارة التجارة برنامجًا خصوصيًا لمتابعة مختلف مسالك التوزيع وفضاءات الترويج طيلة شهر رمضان، بهدف تغطية أكبر عدد ممكن من نقاط البيع والتصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة.

وتم في هذا الإطار تخصيص 150 فريق مراقبة اقتصادية موزعين على كامل ولايات الجمهورية، إضافة إلى 300 عون مراقبة سيعملون كامل أيام الأسبوع دون انقطاع، بما يضمن تكثيف الحملات الرقابية الميدانية وحماية المستهلك.

انطلاق برنامج رقابة ليلي

كما أشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ برنامج رقابة ليلي بداية من النصف الثاني من شهر رمضان، نظرًا لارتفاع الحركية التجارية خلال الفترات المسائية، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية واسعة الاستهلاك.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة التجارة الرامية إلى استقرار الأسواق، مكافحة الاحتكار والمضاربة، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان 2026.

