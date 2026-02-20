Français
Anglais
العربية
الأخبار

رمضان 2026: سفارة تونس بالرياض تضبط توقيت العمل والخدمات القنصلية

رمضان 2026: سفارة تونس بالرياض تضبط توقيت العمل والخدمات القنصلية

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالرياض عن تعديل توقيت العمل الإداري والخدمات القنصلية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026، وذلك لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية وكافة مرتادي السفارة.

وجاء في البلاغ الصادر بتاريخ 17 فيفري 2026 أن التوقيت الإداري خلال الشهر الكريم سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا (09:30) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30).

أما بالنسبة لإسداء الخدمات القنصلية، فقد تم تحديد التوقيت من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا (09:30) إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا (13:30).

وأكدت السفارة أن هذا التعديل يهدف إلى ملاءمة سير العمل مع خصوصيات شهر رمضان، مع ضمان استمرارية الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

524
الأخبار

رسمي: إمساكية رمضان 2026 لمدينة تونس وما جاورها

323
الأخبار

تونس – الجزائر: عبد المجيد تبون يهنئ قيس سعيّد بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم
303
أخر الأخبار

وزير التجارة : تركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك بأغلب الجهات في رمضان [فيديو]
298
اقتصاد وأعمال

187 رخصة جديدة لمشاريع الطاقة الشمسية: دفعة قوية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتعزيز للسيادة الطاقية
297
الأخبار

يويفا يصدر بلاغا رسميا بخصوص واقعة العنصرية ضد فينيسيوس
250
أخر الأخبار

مجلس الجهات والأقاليم يفتتح جلسة عامة بمشاركة وزير التجارة (فيديو)
244
اقتصاد وأعمال

تقرير -تونس تعزز موقعها في صدارة المشهد السياحي الإفريقي
236
الأخبار

وزارة الفلاحة تعلن عن إحداث 16 نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بعدد من ولايات الجمهورية
229
أخر الأخبار

باجة: إحداث نقطة بيع لمنتوجات المرأة في الوسط الريفي بمناسبة شهر رمضان
227
الأخبار

نجم المنتخب الوطني يتعرّض لحادث مرور

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى