رمضان 2026: سفارة تونس بالرياض تضبط توقيت العمل والخدمات القنصلية

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالرياض عن تعديل توقيت العمل الإداري والخدمات القنصلية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026، وذلك لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالمملكة العربية السعودية وكافة مرتادي السفارة.

وجاء في البلاغ الصادر بتاريخ 17 فيفري 2026 أن التوقيت الإداري خلال الشهر الكريم سيكون من الساعة التاسعة والنصف صباحًا (09:30) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30).

أما بالنسبة لإسداء الخدمات القنصلية، فقد تم تحديد التوقيت من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة التاسعة والنصف صباحًا (09:30) إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا (13:30).

وأكدت السفارة أن هذا التعديل يهدف إلى ملاءمة سير العمل مع خصوصيات شهر رمضان، مع ضمان استمرارية الخدمات لفائدة المواطنين في أفضل الظروف.

