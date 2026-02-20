رمضان 2026: سفارة تونس بالقاهرة تضبط توقيت العمل 

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالقاهرة عن تعديل توقيت العمل بالقسم القنصلي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026.

وجاء في البلاغ الصادر بتاريخ 17 فيفري 2026 أن أوقات العمل بالقسم القنصلي خلال الشهر الكريم ستكون من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بداية من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14:30).

وأكدت السفارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار ملاءمة سير العمل مع خصوصيات شهر رمضان، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات القنصلية لفائدة المواطنين في أفضل الظروف.

