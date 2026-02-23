رمضان 2026: سفارة تونس بالمنامة تعلن توقيت العمل بالقسم القنصلي

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالمنامة عن تعديل توقيت العمل بالقسم القنصلي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 2026.

وجاء في البلاغ أن توقيت العمل خلال الشهر الكريم سيكون من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الساعة الثانية بعد الزوال (14:00).

وأكدت السفارة أن هذا التعديل يهدف إلى ملاءمة سير العمل مع خصوصيات شهر رمضان، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات القنصلية لفائدة المواطنين في أفضل الظروف.