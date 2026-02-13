Français
رمضان 2026: فضاءات بيع جديدة بباجة لحماية القدرة الشرائية

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، أعلنت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية باجة عن برمجة إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمعتمدية تيبار، وذلك داخل فضاء ديوان الأراضي الدولية، بهدف توفير مواد أساسية بأسعار تفاضلية خلال الشهر الكريم.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة، عماد صنديد، أن هذه النقطة تمت معاينتها ميدانيًا، وسيتم من خلالها عرض اللحوم الحمراء ومنتجات فلاحية طازجة بكميات هامة وأسعار أقل من المتداولة في الأسواق، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار المسؤول الجهوي إلى إمكانية إحداث نقطتي بيع إضافيتين بكل من باجة المدينة و نفزة خلال شهر رمضان، وذلك في حال استكمال الشروط الفنية والتنظيمية المطلوبة. وأكد أن التنسيق ما يزال متواصلًا مع مختلف الأطراف المعنية لإنجاح هذه المبادرة.

المصدر: وات
