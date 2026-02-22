رمضان 2026 في نزل موفمبيك البحيرة تونس : “لوتيل_ Loutil “الذي يجمعنا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف نزل موفمبيك البحيرة تونس عن حملته لرمضان 2026 تحت عنوان “لوتيل ” Loutil، وهي مستوحاة من أجواء المسلسل الكوميدي التونسي الذي بث على قناة تونس 7 في رمضان 2004 تحت عنوان “لوتيل ” حيث صار فيه النزل فضاءً حقيقيًا للحياة والتشارك.

وفي هذا السياق، يعيد نزل موفمبيك ابتكار مفهوم الضيافة من خلال فضاء نشعر فيه وكأننا في بيوتنا، مع الحفاظ طبعا على التفاصيل الدقيقة، الأناقة و كذلك الرقيّ الذي يميز بيتًا من فئة الخمس نجوم.

تجربة طهوية وحسية فريدة

تحت الخيمة المثبتة في الفضاء الخارجي، تم ابتكار ديكور فريد بإمضاء Donia Deco للاحتفاء بالأجواء الدافئة والروحانية للشهر الفضيل.

و تتجلى روعة التجربة من خلال “الطوابين” التي تُعدّ رمزًا للأصالة، حيث تنبعث منها روائح المطبخ التونسي العريقة. فعطورها الدافئة تستحضر نكهات الماضي وتدعو إلى رحلة حسية تلتقي فيها التقاليد بروح الألفة.

فكل مساء، يقدم الشيف طاهر الطرابلسي مجموعة من الأطباق المتنوعة تضم أكثر من 23 اختصاصًا تقليديًا، إلى جانب حلويات تونسية راقية ومشروبات مميزة، لإفطار غني بالنكهات وفي أجواء مفعمة بالمودة.

ثلاث سهرات كبرى استثنائية

و تتميز الدورة الثامنة من رمضان في نزل موفمبيك البحيرة تونس بثلاث سهرات ممتعة، اثنتان منها بالتعاون مع فرقة “مازيكا” لمايسترو خالد بن عيسى، إضافة إلى عرض يُقدَّم لأول مرة من قبل الممثل كريم الغربي.

و ستُقام هذه المواعيد تحت الخيمة إضافة الى برنامج موسيقي شيّق يحتفي بأصالة وثراء التراث التونسي.

برنامج السهرات:

27 فيفري – عرض كريم الغربي

7 مارس – أيمن لسّيق & أفراح

14 مارس – عشّاق النوبة

و خارج إطار السهرات الكبرى، يستقبل فضاء الديوان كل مساء ثنائيًا شرقيًا ليمنح الحضور لحظات موسيقية حميمية في أجواء هادئة وراقية.

كما ستثري التجربة قائمة أطعمة خاصة بشهر رمضان، تبرز أطباقًا تقليدية وأصنافًا أخرى من الحلويات المميزة للشهر الكريم.

الفن والثقافة في شهر رمضان

وفاءً لالتزامه بالفن والثقافة، يقدّم نزل موفمبيك هذه السنة معرض «لو كان رمضان…»، المستوحى من المشاعر واللحظات التي تتشكّل مع قدوم هذا الموعد المميّز. وذلك من 24 فيفري إلى 22 مارس 2026، حيث سيقدم فنانون تونسيون ودوليون معاصرون شهر رمضان كأنه نور أو حركة أو نَفَس — حضور يُحَسّ ولا يُرسَم فقط.

و تحت إشراف ميشيلا مارغريتا سارتي ، يقدّم هذا المعرض رؤية عصرية وحساسة للشهر الفضيل، محوّلًا الرواق إلى فضاء للتأمل و الروحانيات و التعبير.

الفنانون المشاركون :

أحلام محجوب، عايدة كشّو، علي بودن، أمينة تكيتك بودن، أمين بوسوفرة، شكيب داود، دنيا خوجة نصرة، الكامل مبروك بزاوي، حسام غربال، إيمان مقرِد، Marianne Catzaras، نسرين الأمين، أسامة بن ساسي، ربيعة رينشي، سيف بن حمّد، سهيل الناشي وإيناس عريف.

و ستُعرض أعمال هؤلاء تحت خيمة الديوان وفي رواق النزل، وستكون متاحة للبيع أيضا، لتمنح الزوار تجربة متكاملة تمزج بين الثقافة والحرفية والإحساس.

و بالتوازي مع ذلك ، سيقدّم عدد من العارضين مختارات من إبداعاتهم الحرفية الفريدة المستوحاة من تقاليد وروحانيات شهر رمضان، مما يعزّز الأجواء الفريدة لهذا الشهر المعظم.

