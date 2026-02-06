رمضان 2026: ماذا تكشف الحسابات الفلكية في تونس؟

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكدت رئيسة مصلحة الفضاء والكون بمدينة العلوم بتونس، سارة السنوسي، أن المعطيات الفلكية تشير إلى استحالة رؤية هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فيفري الجاري.

وأوضحت السنوسي، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة 6 فيفري 2026، أن عملية تحري هلال رمضان ستتم في التاريخ المذكور، غير أن الحسابات الفلكية تؤكد عدم إمكانية مشاهدته، وذلك بالنظر إلى توقيت غروب الشمس وتزامنه مع غروب القمر، إضافة إلى قصر مدة مكوثه في الأفق.

وبناء على هذه المعطيات، من المنتظر أن يكون يوم الأربعاء 18 فيفري متمما لشهر شعبان، على أن يوافق مفتتح شهر رمضان المعظم يوم الخميس 19 فيفري، في انتظار الإعلان الرسمي.

وشددت السنوسي على أن الجهة الوحيدة المخولة للإعلان عن المناسبات الدينية وبداية الأشهر القمرية في تونس هي ديوان الإفتاء، الذي يعتمد الرؤية الشرعية إلى جانب المعطيات العلمية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



