رمضان 2026: نحو 5 آلاف مخالفة اقتصادية خلال أسبوع وحجز مواد مدعّمة

كشفت مصالح المراقبة الاقتصادية عن نتائج حملاتها الميدانية المنجزة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2026 (من 1 إلى 7 رمضان)، في إطار البرنامج الخصوصي الرامي إلى ضمان انتظام التزويد وحماية القدرة الشرائية وتعزيز شفافية المعاملات التجارية.

وأفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها، بأن الفرق الرقابية قامت بـ24 ألفًا و892 زيارة تفقد شملت مختلف مسالك التوزيع بكامل ولايات الجمهورية.

وقد أسفرت هذه العمليات عن تسجيل 4980 مخالفة اقتصادية، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4,2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من رمضان السنة الماضية.

وتوزعت المخالفات بين الإخلال بشفافية المعاملات (2387 مخالفة)، والتجاوزات المتعلقة بالأسعار والاحتكار (1752 مخالفة)، إضافة إلى مخالفات الجودة والمترولوجيا (772 مخالفة)، وحالات التلاعب بمنظومة الدعم (69 مخالفة).

المصدر: وات
مواضيع ذات صلة:

