رمضان 2026: 1642 زيارة رقابية وحجز 36906 منتجات غير مطابقة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشفت نتائج مراقبة الجودة وسلامة المنتجات وحماية المستهلك خلال شهر رمضان المعظم 2026 عن تنفيذ 1642 زيارة تفقد، في إطار متابعة مدى مطابقة المنتجات المعروضة بالأسواق للتراتيب الجاري بها العمل، وضمان سلامة المستهلك.

وشملت هذه العمليات رفع 350 عينة من منتجات مختلفة، من بينها الأحذية والملابس الجاهزة ولعب الأطفال وماء جافال، وذلك لإخضاعها إلى التحاليل المخبرية. وقد تناولت هذه التحاليل التثبت من المواد الكيميائية والخصائص الفيزيائية، إلى جانب التحقق من صحة البيانات المتعلقة بالتركيبة المدرجة ببطاقات التأشير.

وفي ما يتعلق بالمراقبة الإحصائية للوزن، تمّت مراقبة 93 مخبزة مصنفة، وأسفرت هذه العمليات عن تحرير 77 محضرا في إطار المراقبة الإحصائية لوزن الخبز.

أما على مستوى المحجوزات، فقد تم حجز 36906 منتجات مختلفة، توزعت بين 34187 قطعة لعب أطفال، شملت “فوشيك” وقاذفات للسوائل وكويرات ونبيلات وتروتينات وسلايم، إضافة إلى 1012 من الأحذية والملابس الجاهزة، و1707 لترات من ماء جافال غير المطابق.

كما تم إعادة تصدير وإتلاف 22708 قطعة لعب أطفال لا تتوفر فيها المستلزمات العامة لتحقيق السلامة، إلى جانب سحب 100 قطعة لعب أطفال مصنوعة من الرمل، كانت موضوع البلاغ التحذيري الصادر بتاريخ 7 مارس 2026.

وفي جانب المخالفات، تم تسجيل 46 مخالفة تعلقت بعرض ومسك منتجات غير مطابقة للتراتيب الجاري بها العمل، ولا تستجيب للمستلزمات العامة لتحقيق السلامة.

وعلى صعيد عرائض المستهلكين، تم معالجة 31 عريضة، تعلقت أساسا بـخدمات ما بعد البيع وجودة المنتجات، فضلا عن الاقتناءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



