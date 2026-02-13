Français
Anglais
العربية
الأخبار

رهان 2026: شراكات دولية لدعم جاذبية الاقتصاد التونسي

رهان 2026: شراكات دولية لدعم جاذبية الاقتصاد التونسي

أكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كونكت »، أصلان بالرجب، على ضرورة دفع المبادرات المشتركة بين المستثمرين التونسيين والأجانب، وذلك خلال مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار.

وخلال أشغال المجلس، شدّد بالرجب على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يسمح بتطوير مشاريع مشتركة قادرة على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.

كما اعتبر أن تعزيز الشراكات بين الفاعلين المحليين والأجانب من شأنه أن يدعم تموقع تونس كوجهة استثمارية موثوقة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال في القطاعات الواعدة.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

380
أخر الأخبار

تفاعلًا مع تشكيات الأهالي: الهلال الأحمر بباجة يُبرمج تركيز صهاريج مياه

329
الأخبار

ساديو ماني يتبرع بمكافأة أمم إفريقيا لبناء مشاريع خيرية في السينغال
321
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: أوكرانيا تبدي مقاومة فعّالة في مواجهة المعتدي (سفارة أوكرانيا في تونس)
278
أخر الأخبار

في صفاقس: وزير التجارة يفتتح ندوة حول “الشركات الصغيرة والمتوسطة : التوجه نحو التصدير” (فيديو)
264
أخر الأخبار

جلسة حاسمة حول رخصتي “شعال” و“سرسينة”: وزيرة الصناعة أمام لجنة الطاقة بالبرلمان
255
أخر الأخبار

بلدية تونس تتدخل لإزالة الأشجار المتساقطة بفعل الرياح القوية
254
الأخبار

العاصمة: سقوط أشجار بمفعول الرياح بحديقة الحيوانات بالبلفدير
248
أخر الأخبار

وزيرة العدل تشرف على تدشين المحكمة الابتدائية بجربة
243
الأخبار

باجة : 05 حافلات جديدة تعزز أسطول الشركة الجهوية للنقل [فيديو]
239
الأخبار

إغلاق روضة أطفال بحي النصر 2 بعد شبهة اعتداء جنسي على طفل

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى