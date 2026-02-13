رهان 2026: شراكات دولية لدعم جاذبية الاقتصاد التونسي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كونكت »، أصلان بالرجب، على ضرورة دفع المبادرات المشتركة بين المستثمرين التونسيين والأجانب، وذلك خلال مشاركته في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار.

وخلال أشغال المجلس، شدّد بالرجب على أهمية تحسين مناخ الأعمال وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يسمح بتطوير مشاريع مشتركة قادرة على دعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.

كما اعتبر أن تعزيز الشراكات بين الفاعلين المحليين والأجانب من شأنه أن يدعم تموقع تونس كوجهة استثمارية موثوقة وقادرة على استقطاب رؤوس الأموال في القطاعات الواعدة.

المصدر: وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



