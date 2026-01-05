رواد: حصص إدارية كل يوم سبت لتقريب الخدمات من المواطنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت بلدية رواد عن إقرار حصص عمل إدارية بصفة منتظمة كل يوم سبت، بداية من غرة جانفي 2026، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطنين.

وأفادت البلدية بأن هذه الحصص ستُؤمَّن على مستوى الدائرة البلدية بني غزالة والدائرة البلدية بسيدي عمر، حيث سيتم خلال هذه الفترة تقديم جملة من الخدمات الإدارية، من بينها:

التعريف بالإمضاء ،

استخراج وثائق الحالة المدنية ،

نسخ طبق الأصل.

وسيكون توقيت تقديم هذه الخدمات من الساعة التاسعة صباحًا (09:00) إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا (12:00).

وتندرج هذه المبادرة ضمن سعي بلدية رواد إلى تعزيز القرب الإداري وتيسير قضاء شؤون المواطنين، خاصة لمن يتعذر عليهم التنقل إلى المقرات البلدية خلال أيام الأسبوع.

