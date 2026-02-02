رواندا: تطبيق للذكاء الاصطناعي لتحسين وصول السكان إلى الرعاية الصحية

لمواجهة النقص الحاد في الكوادر والبنى التحتية الصحية، يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) أن يُحسّن الوصول إلى خدمات الرعاية وجودتها، وأن يدعم المهنيين الصحيين في اتخاذ قراراتهم.

ولا يتوافر في رواندا سوى طبيب واحد لكل ألف مريض. ويأتي مشروع «Horizon 1000»، الذي طوّرته مؤسسة غيتس وشركة OpenAI الأميركية بالشراكة مع الحكومة الرواندية، في إطار السعي إلى سدّ العجز الكبير في عدد العاملين بقطاع الصحة في البلاد.

وقد خضع المشروع للاختبار على مدى عامين في نحو خمسين مستوصفاً رواندياً. وإذا ما أثبتت النتائج نجاعتها، فمن الممكن تعميمه لاحقاً على ألف مركز صحي في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

ومن المقرر نشر هذا التطبيق في 50 مستوصفاً لمدة عامين. ويبلغ حجم الاستثمار 50 مليون دولار، وهو «يهدف إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز — لا استبدال — الحكم السريري»، وفق ما أكده مسؤول رفيع في وزارة الصحة الرواندية، أندرو موهير.

غير أنّ التطبيق أُنشئ وطُوّر باللغة الإنجليزية، وهي لغة محدودة الانتشار في رواندا، حيث يتواصل نحو 75% من السكان بلغة الكينيارواندا.

ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى نجاح التجربة، لا سيما أن التطبيق قد يُعمَّم لاحقاً على ألف مركز صحي موزّعة في أنحاء القارة الإفريقية.