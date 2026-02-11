روبرتو كارلوس : اعتزال كريستيانو رونالدو ممنوع.. سيلعب و لو بساق واحدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حث الأسطورة البرازيلية روبرتو كارلوس، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم و قائد فريق النصر لكرة القدم، على عدم اتخاذ أي قرار متعجل بالاعتزال، مؤكدًا أنه عليه مواصلة كتابة التاريخ و نشر الإلهام بين الصغار الحالمين ببلوغ القمم.

و أثار رونالدو صاحب ال 41 عامًا أخيرًا جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية بعد امتناعه عن المشاركة في مباراتين لفريقه في الدوري أمام الرياض و الاتحاد، بسبب عدم رضاه عن عدم تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في الانتقالات الشتوية، حيث ينافس على لقب الدوري و يتخلّف عن الهلال المتصدر بنقطة واحدة.

و من المتوقع أن يعود رونالدو لقيادة النصر في دوري أبطال آسيا 2 ضد أركاداج التركمانستاني اليوم الأربعاء، ثم الفتح في الدوري المحلي السبت.

و على الرغم من مسيرة رونالدو الناجحة، ورغبته في مواصلة تسجيل الأرقام القياسية والألقاب، لا تظهر أي نية للاعتزال، إلا أن ذلك لم يمنع نجم ريال مدريد الإسباني «1996-2007» من التأكيد على أنه سيمنعه من ذلك في حال كان ذلك قراره.

و نقلت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن «أو جوجو» البرازيلية تصريحات المتوج بكأس العالم 2002 : «إذا قرر رونالدو الاعتزال ، فعليه أن يعلم أنه سيتلقى اتصالًا هاتفيًا يحثه على عدم فعل ذلك».

و قال : «لا ينبغي لرونالدو أن يتسرع في تعليق حذائه.. إنه لا يستطيع التوقف أبدًا. إذا قرر ذلك فسأقول له لا تفعل».

و أضاف : «إنه أحد النجوم الذين يمثلون الكثير ، سواء للأندية أو المنتخبات و للأطفال و اللاعبين الصغار.. يجب ألا يتوقف عن لعب كرة القدم أبدًا ، حتى لو كان ذلك بساق واحدة أو حتى و هو يزحف.. إنه يلهم أي فتى يرغب في بدء مسيرته الكروية بقوة و حماس كبيرين و بلوغ القمة».

و حول رغبة رونالدو في تسجيل رقم تاريخي بإحراز 1000 هدف أكد كارلوس : «بالنسبة لمحبي رونالدو و كرة القدم، فإن رؤيته يواصل كتابة التاريخ و تحطيم الأرقام القياسية أمر رائع».

و أضاف : «أراه سعيدًا و واثقًا في الدوري السعودي.. أنا على يقين تام بأنه سيحقق هذا الإنجاز، فهو يحافظ على نفسه من الإصابات و يواصل تقديم أداء مميز، إنه بالفعل قدوة يُحتذى بها».

و يخطط رونالدو للفوز بأول لقب له مع النصر منذ انضمامه في ديسمبر 2022 و بلوغ هدفه الـ 1000 في مسيرته الاحترافية ليصبح الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي يحقق هذا الإنجاز، الذي يبتعد عنه حاليًا بـ 39 هدفًا.

كما يخطط لقيادة منتخب بلاده في مونديال 2026 ليصبح بذلك الوحيد الذي يشارك في كأس العالم ست مرات، أسوة بالأرجنتيني ليونيل ميسي في حال قرر الدفاع مع زملائه عن لقب 2022.

