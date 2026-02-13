Français
الأخبار

روديغر يقترب من مغادرة ريال مدريد

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية أن مدافع ريال مدريد، أنطونيو روديغر، يقترب من مغادرة النادي الإسباني هذا الصيف عند انتهاء عقده الحالي.

و تلقى قلب الدفاع الألماني عروضاً مغرية من أندية سعودية، لكنه أوقف المفاوضات مؤقتاً، مفضلاً إعطاء الأولوية لإمكانية تمديد إقامته في العاصمة مدريد.

و بحسب الصحيفة، فمن غير المتوقع أن يفتح ريال مدريد محادثات مع روديغر قبل نهاية الموسم، في ظل عدم وجود خطط ملموسة لتقديم عرض لتجديد عقده.

و شهد روديغر خلال الموسم الحالي بعض المشاكل البدنية ، حيث غاب عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابة في الركبة و من المتوقع أن يعود للمشاركة أمام ريال سوسيداد نهاية هذا الأسبوع.

و كان من المقرر أن يرحل زميله في الدفاع، ديفيد ألابا، هذا الصيف أيضاً.

و يبحث ريال مدريد عن مدافع مركزي متميز لتعزيز خط الدفاع، مع وضع أسماء مثل نيكو شلوتربيك لاعب بوروسيا دورتموند و كريستيان روميرو لاعب توتنهام هوتسبير ضمن قائمة المرشحين المحتملين.

