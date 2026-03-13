روسيا : انقطاع الإنترنت منذ ستة أيام في موسكو و عدة مدن كبرى

منذ ستة أيام، يشهد الوصول إلى الإنترنت انقطاعًا في موسكو وعدد من المدن الروسية الكبرى. ويأتي هذا القرار من الكرملين، الذي أوقف الاتصالات عبر الإنترنت رسميًا بدعوى ضمان «أمن المواطنين» في مواجهة التهديدات الأوكرانية.

أصبح هذا المشهد مألوفًا هذه الأيام في شوارع موسكو (روسيا): التحقق من اتصال الهاتف المحمول بالإنترنت.

لكن الإجابة غالبًا ما تكون سلبية. يقول أحد المارة: «لا، محرك البحث لا يفتح»، في إشارة إلى عدم قدرته على إجراء أي عملية بحث. ويضيف آخر متحسرًا: «يبدو أن الأمر لا يعمل. لا أستطيع الاتصال بجامعتي».

وفي أحد المتاجر، أصبح الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR code) — وهو وسيلة دفع شائعة تعتمد على الإنترنت — أمرًا مستحيلاً. وتقول بائعة: «لا يعمل. هذا الوضع مستمر منذ أربعة أيام، منذ 7 مارس. الإنترنت لا يعمل».

في الخارج، طلبت سيدة من فريق France Télévisions إرشادها إلى الطريق. فبدون اتصال بالإنترنت وجدت نفسها تائهة، بعدما حاولت تحديد مسار رحلتها لكنها «لم تتمكن من ذلك».

و قد شهدت مدن روسية أخرى في السابق مثل هذه الانقطاعات.

أما في موسكو، فيُعد الأمر جديدًا.

و مع ذلك، لم يُبدِ أحد احتجاجًا في ذلك اليوم.

و تقول إحدى النساء : «نحن أشخاص مرنون و سنتكيف مع الوضع. كل شخص يحاول حل مشاكله بطريقته».

الفضاء الرقمي الروسي «أكثر عزلة وخضوعًا للرقابة»

بحسب السلطات الروسية، تهدف هذه القيود إلى مواجهة الطائرات المسيّرة الأوكرانية التي تستخدم شبكات الإنترنت المحمولة.

و قال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين: «إذا سألتموني كم ستستمر هذه الإجراءات الإضافية، فأقول إنها ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا لضمان أمن مواطنينا».

و يأتي ذلك في ظل مرسوم وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين يتيح لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) قطع الإنترنت في أي وقت.

و توضح آن بونسينيه، مراسلة France Télévisions في موسكو: «خلال الأسابيع الأخيرة، قامت السلطات الروسية بالفعل بحجب أو التهديد بحجب تطبيقات مراسلة أجنبية مثل WhatsApp وTelegram. الفضاء الرقمي الروسي أصبح أكثر عزلة وخضوعًا للرقابة بشكل متزايد».

