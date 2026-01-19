Français
اقتصاد وأعمال

روسيا: بيع حصص في شركة النفط الصربية الخاضعة للعقوبات إلى «مول»

أعلنت وزيرة الطاقة الصربية، دوبرافكا ديدوفيتش هاندانوفيتش، يوم الاثنين، أن المساهمين الروس الرئيسيين في شركة النفط الصربية «نيس» (Nىص)، الخاضعة لعقوبات أميركية، وافقوا على بيع حصصهم إلى شركة النفط والغاز المجرية «مول» (MOL).

وفي تصريح عبر تسجيل فيديو، أكدت الوزيرة الصربية أن «مول» و«غازبروم نفط» توصّلتا إلى اتفاق حول الأحكام الأساسية لاتفاق بيع مستقبلي، مشيرة إلى أن ذلك كان «شرطاً من شروط الإدارة الأميركية».

وأضافت أن هذه الصفقة ستُعرض للمصادقة من قبل الإدارة الأميركية، بهدف الحصول على ترخيص جديد يتيح لمصفاة النفط الوحيدة في صربيا، التي تديرها شركة «نيس»، مواصلة نشاطها بعد 23 جانفي.

