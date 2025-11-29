روسيا تدرس حظر رسائل واتساب لأسباب أمنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت روسيا ، أنها تدرس حظر خدمة الرسائل واتساب.

و ذكرت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية روسكومنادزور، في بيان، أن السلطات تدرس حظر خدمة الرسائل واتساب، متهمة إياها بـ”التسبب في نمو الجريمة و صعوبة قمعها”.

و أضافت يستخدم (واتساب) لتنظيم و تنفيذ ما وصفتها بـ(أعمال إرهابية) في روسيا و تجنيد الجناة و للاحتيال و غيره من الجرائم ضد مواطنينا”.

و بحسب منصة “ستريت تايمز”، يأتي ذلك في الوقت الذي تدفع فيه السلطات الروسية مواطنيها إلى التحول للخدمات الرقمية المدعومة من الدولة.

و وفق المنصة، فقد منعت روسيا المستخدمين من إجراء مكالمات على المنصة في أوت الماضي، وذلك في إطار حملة أوسع نطاقا على وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة للغرب.

