روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجلت وزارة الصحة الروسية دواء مناعيا جديدا لعلاج سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، ومن المقرر إنتاجه في روسيا بدورة تصنيع كاملة، قد تخفض تكاليف العلاج بمليارات الروبلات.

و أفادت وكالة “تاس” نقلا عن الشركة المصنعة “بيتروفاكس فارم” أن الدواء المسجل يحمل الاسم التجاري “أريما” (والاسم الدولي غير المسجل: كامريليزوماب)، وهو من فئة مثبطات PD-1 المناعية.

و سيتم إنتاجه “بدورة كاملة” بالشراكة مع “مركز غاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة”، بما في ذلك تركيب المادة الفعالة.

و أكد ميخائيل تسيفيروف، رئيس شركة “بيتروفاكس”، أن الدواء الجديد سيسمح “بتخفيض التكاليف بما يصل إلى 7.5 مليار روبل” مقارنة بمثبطات PD-1 البديلة المستوردة.

و أوضح قائلا : “يتوفر حاليا للخبراء الروس العديد من الأدوية المناعية و لكن غالبا ما يحدد سعر العلاج إمكانية تطبيقه على نطاق واسع ، يمكن لكامريليزوماب توفير أكثر من 7 مليارات روبل عند علاج سرطان الرئة، مما يسمح بزيادة كبيرة في عدد الأرواح التي سيتم إنقاذها”.

و كان الدواء قد دخل السوق الروسية في عام 2024 و يوصى بإدراجه في قائمة الأدوية الحيوية و الهامة و التوصيات السريرية لعدد من الأمراض السرطانية.

و تواصل الشركة بالمساهمة مع مركز غاماليا البحث في إمكانيات استخدام إضافية للدواء، بما في ذلك تطوير “منصة تكنولوجية تعتمد على تقنيات الرنا المرسال للعلاج المركب للأمراض السرطانية.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



