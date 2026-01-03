روسيا تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي و زوجته

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حثّت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة على إعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و زوجته و الإفراج عنهما، في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.

و جاء في بيان أصدرته الوزارة : “في ضوء التقارير المؤكدة حول وجود الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و زوجته في الولايات المتحدة، نحث القيادة الأمريكية بشدة على إعادة النظر في هذا الموقف و الإفراج عن الرئيس المنتخب شرعيا لدولة ذات سيادة و زوجته”.

و شدّد البيان الروسي على “ضرورة تهيئة الظروف لحل أي مشكلات قائمة بين الولايات المتحدة و فنزويلا من خلال الحوار”.

هذا و أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة “شنت ضربة كبيرة على فنزويلا”، و تم “اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو و زوجته و ترحيلهما خارج البلاد”.

كما أفادت وسائل إعلام عن انفجارات في العاصمة كاراكاس و زعمت أن العملية نفذتها قوات النخبة الأمريكية (دلتا فورس).

و أعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس مادورو و لا تعرف مكانه، مطالبة بتأكيد أنه “على قيد الحياة”.

و أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية و طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات واشنطن.

