روسيا تعلن موعد تطبيق الإعفاء من التأشيرة مع السعودية

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن نظام الإعفاء من التأشيرات بين روسيا والمملكة العربية السعودية سيدخل حيز التنفيذ في أواخر فيفري أو مطلع مارس 2026.

و قال نيكيتا كوندراتييف، مدير إدارة التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف والمشاريع الخاصة في الوزارة لوكالة “نوفوستي” إن هذا التوقيت يعود إلى أن الاتفاق الحكومي المشترك الموقّع بين البلدين في أوائل ديسمبر 2025 يمنح مهلة مدتها 90 يوما لإتمام الإجراءات الداخلية الضرورية قبل بدء تطبيقه.

و يُتوقع أن يؤدي تطبيق هذا النظام الجديد إلى زيادة كبيرة في تدفق السياح السعوديين إلى روسيا، ويعزز موقع روسيا على خريطة السياحة العالمية. كما يُنظر إلى المملكة العربية السعودية كوجهة سياحية واعدة لجذب السياح الروس في المستقبل القريب.

و أشار كوندراتييف إلى أن روسيا باتت تضم اليوم عدة وجهات جذب رئيسية للسياح العرب، منها :

سوتشي، التي تحظى بشعبية طوال أشهر العام تقريبا.

المناطق القطبية (الآركتيك)، التي أصبحت وجهة سياحية جديدة ذات طلب متزايد.

المقاطعات المحيطة بموسكو، مثل فلاديمير وتولا وتفر، حيث يزداد الطلب على توسيع عروض السياحة الثقافية والتاريخية فيها.

و يُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في قطاعَي السياحة والاقتصاد.

