روسيا و فنزويلا تحذران من تداعيات خطوات أمريكية تصعيدية في البحر الكاريبي

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف و نظيره الفنزويلي إيفان خيل بينتو عن قلق بالغ إزاء ما وصفاه بتصعيد الخطوات الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، محذرين من تداعياتها المحتملة على أمن المنطقة و حركة الملاحة الدولية.

و ذكرت وزارة الخارجية الروسية – في بيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الإثنين، أن الوزيرين ناقشا ما اعتبراه تكثيفاً للإجراءات التصعيدية التي تتخذها واشنطن في البحر الكاريبي و التي قد تترتب عليها عواقب بعيدة المدى على المنطقة و تشكل تهديداً لحركة الملاحة البحرية الدولية.

و أضاف البيان أن الجانب الروسي جدّد «دعمه الواسع وتضامنه» مع شعب و حكومة فنزويلا في هذا السياق.

