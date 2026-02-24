رومان سايس قائد منتخب المغرب يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن قائد منتخب المغرب، رومان سايس، اعتزاله اللعب الدولي نهائيًا، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام منتخب السينغال.

و كشف سايس عن قراره عبر إنستغرام، مؤكّدًا أن تمثيل الوطن لم يكن مجرد مشاركة رياضية، بل مسؤولية وطنية ورمز للانتماء و الهوية واصفًا ارتداء شارة قيادة “أسود الأطلس” بأنها أرقى محطة في مسيرته الكروية.

و أشار سايس إلى أنه بدأ حلم الدفاع عن القميص الوطني منذ الصغر، وبذل كل جهده لخدمة منتخب المغرب، مستمدًا عزيمته من حب الوطن و دعم الجماهير.

كما قدّم الشكر لزملائه داخل المنتخب، والأطقم التقنية والطبية بقيادة وليد الركراكى، ولكل من ساهم خلف الكواليس، مشيدًا بروح العائلة التي ميزت مسيرتهم.

و وجه سايس التحية للجماهير المغربية، وتقديره للملك محمد السادس، مشيدًا بالدور الكبير في تطوير كرة القدم المغربية وتعزيز إشعاعها قارياً ودوليًا.

و اختتم رسالته بالتأكيد على ثقته في مستقبل المنتخب، مؤكدًا أنه سيظل مشجعًا وفيًّا لـ“أسود الأطلس”، وأن اعتزاله لن يقطع صلته بروح المنتخب وشعاره: “الله الوطن الملك”.