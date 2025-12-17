Français
Anglais
العربية
الأخبار

روّاد : قافلة صحية لتقصّي سرطان الثدي

روّاد : قافلة صحية لتقصّي سرطان الثدي

ينظّم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بأريانة، غدًا الخميس، قافلة صحية لتقصّي سرطان الثدي عبر المصحّة المتنقلة «مامو لايف»، وذلك بمركز الصحة الأساسية برواد من ولاية أريانة، تحت شعار : «قد ما تفطن بيه بكري قد ما شفاك بكري».

و تهدف هذه القافلة، التي تُنظَّم تحت إشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع مخابر «ميديس»، إلى نشر ثقافة الوقاية و المحافظة على الصحة الجسدية و النفسية و التشجيع على إجراء الفحوصات المبكرة، وفق ما أفاد به الديوان في بلاغ له.

و تتضمن القافلة عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي، تشمل الفحص السريري للثدي و الكشف بالصدى و إجراء التصوير بالأشعة (الماموغرافيا) لفائدة نساء الجهة.

كما تتواصل جولة القافلة الصحية عبر المصحّة المتنقلة في مختلف مناطق البلاد، في إطار برنامج ميداني يهدف إلى ضمان استمرارية خدمات التقصّي و الوقاية و تقريب الخدمات الصحية الموجّهة للنساء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

613
الأخبار

باجة : إيقاف شخص مشتبه به في محاولات اختطاف أطفال (صورة)

510
أخر الأخبار

الآن : إنطلاق الجلسة العامة للنظر في قانون تشغيل من طالت بطالتهم (فيديو)
495
أخر الأخبار

تزامنا مع جلسة عامة..أصحاب الشهائد العليا أمام البرلمان للمُطالبة بانتدابهم (فيديو)
371
الأخبار

السعودية : تصاعد غير مسبوق في قضايا المخدرات و تزايد أحكام الإعدام
351
الأخبار

رباعي جديد يلتحق بتربص المنتخب الوطني بطبرقة
322
أخر الأخبار

زيت الزيتون التونسي: الجودة حاضرة والترويج مطالب بالتعزيز [تصريح]
319
أخر الأخبار

خلال جلسة عامة : النائب عبد القادر بن زينب “سُلطت مظلمة في حق رئيس الدولة تحت قبة البرلمان” (فيديو)
295
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : هل سيكون يوم 17ديسمبر 2025 الجاري ذكرى عيد الثورة الشرار الاولي و الكبرى لبناء تونس الجديدة
272
الأخبار

ضربة موجعة للمنتخب السينغالي قبل خمسة أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025
271
الأخبار

مطار صفاقس: غدا عملية بيضاء واحتمال ظهور سحب دخان بمدرج الطائرات

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى