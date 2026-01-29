رياح رملية قوية في تطاوين تتسبّب في سقوط أشجار وانقطاع مؤقت للكهرباء

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت ولاية تطاوين ليلة البارحة هبوب رياح رملية قوية أدّت إلى سقوط عدد من الأشجار في مناطق متفرقة، إضافة إلى تسجيل انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في بعض الأحياء. وقد تدخّلت فرق الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصفة عاجلة لإصلاح الأعطاب وإعادة التيار إلى طبيعته.

كما أثّرت هذه الرياح على حركة المرور بعدد من الطرقات، خاصة الطريق الرابطة بين وسط مدينة تطاوين والمعبر الحدودي ذهيبة وازن مرورًا بمعتمديتي رمادة وذهيبة، حيث تسبّبت الأتربة المتطايرة في تراجع مدى الرؤية وصعوبة التنقّل.

ودعت السلطات الجهوية مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، وتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تجنّب التنقّل غير الضروري إلى حين تحسّن الظروف الجوية واستقرار الوضع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



