رياح عاتية تضرب الجزائر وتونس لتبلغ سرعتها 117 كم/س بمنطقة تلمسان

أفاد المرصد التونسي للطقس والمناخ، اليوم، أنّ سرعة الرياح القصوى بلغت الدرجة 15 على سلّم بوفور، وذلك يوم 28 جانفي 2026 في الجزائر، حيث سُجّلت هبّات قوية وصلت إلى 117 كلم/س في ولاية تلمسان.

وأوضح المرصد أنّ هذه الظروف الجوية ناتجة عن منخفض جوي عميق يؤثّر في الوقت ذاته على كلّ من الجزائر وتونس، مؤكداً أنّ ما تشهده المنطقة ليس إعصاراً كما يروّج له في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شدّد على أنّ عدداً من مقاطع الفيديو المتداولة حالياً قديمة ولا تعكس الوضع الجوي الراهن، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات، والاعتماد فقط على المعطيات الصادرة عن الهياكل المختصة في الرصد الجوي.

وأكد المرصد أنّ هذه الاضطرابات تندرج في إطار التقلبات الشتوية المعتادة في حوض البحر الأبيض المتوسط، رغم شدّة الرياح المسجّلة، داعياً إلى توخّي الحذر خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات.

