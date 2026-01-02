Français
رياح قوية : الرصد الجوي يحيّن خريطة اليقظة وإنذار أصفر في ثماني ولايات

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، اليوم الجمعة 2 جانفي 2025، وضع ثماني ولايات وهي: المنستير، المهدية، صفاقس، قابس، القيروان، القصرين، سيدي بوزيد وقفصة، تحت درجة اليقظة الصفراء، وذلك بسبب اضطرابات جوية ستتميز بهبوب رياح قوية إلى قوية نسبيًا، قد تتجاوز سرعتها 60 كيلومترًا في الساعة أثناء هبوب الرياح القوية.

وأوضح المعهد أن الرياح تهب من القطاع الجنوبي الغربي، وتكون قوية نسبيًا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وفي وسط البلاد، ومحليًا بكل من صفاقس وقفصة، حيث يمكن أن تتجاوز هبات الرياح مؤقتًا سرعة 60 كيلومترًا في الساعة. في المقابل، تكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة ببقية المناطق

 

