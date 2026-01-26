Français
الأخبار

رياح قوية تصل إلى 90 كلم/س : اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بسوسة تدعو إلى الحيطة و الحذر

رياح قوية تصل إلى 90 كلم/س : اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث بسوسة تدعو إلى الحيطة و الحذر

دعت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث و مجابهتها وتنظيم النجدة بولاية سوسة، اليوم، كافة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بإجراءات السلامة، وذلك على خلفية التقلبات الجوية المنتظرة وفق بلاغ صادر عن الديوان الوطني للرصد الجوي.

و أفاد البلاغ أنّ ولاية سوسة ستشهد هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 50 و 70 كيلومترًا في الساعة، و قد تصل إلى 90 كيلومترًا في الساعة على شكل هبات قوية خاصة بالمناطق الساحلية، ما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لا سيما أثناء التنقل.

و أكدت اللجنة الجهوية على ضرورة تجنب الاقتراب من الشواطئ و المناطق الساحلية و مجاري الأودية و الابتعاد عن البنايات الآيلة للسقوط و عدم المكوث تحت الأشجار، إلى جانب تثبيت الأجسام القابلة للتطاير فوق الأسطح و الشرفات.

كما شدّدت على عدم المجازفة بالإبحار أو ممارسة الأنشطة البحرية إلى حين تحسن الظروف الجوية، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلط الجهوية والمحلية وهياكل الحماية المدنية.

و دعت اللجنة المواطنين إلى الاتصال بأرقام الطوارئ عند الاقتضاء، وهي:

198 الحماية المدنية،

193 الحرس الوطني،

197 الأمن الوطني،

190 الطب الاستعجالي.

و في الختام، أعلنت مصالح الولاية أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في حالة انعقاد دائم، مع جاهزية مختلف المصالح للتدخل السريع كلما دعت الحاجة، سائلة الله السلامة للجميع.

تعليقات

