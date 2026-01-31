رياح قوية جدا و أمطار محليا هامة مرتقبة في تونس ابتداءً من ظهر السبت

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

حذّر المعهد الوطني للرصد الجوي من رياح قوية إلى قوية جدًا تهبّ على أغلب مناطق البلاد ابتداءً من ظهر يوم السبت، وفق نشرة متابعة صادرة عنه.

و حسب المعهد، ستتراوح السرعة القصوى للرياح بين 60 و80 كلم/س، مع تسجيل هبّات قد تصل مؤقتًا إلى 110 كلم في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب، كما تصل أثناء الليل إلى حدود 130 كلم في الساعة بالمناطق الجبلية.

كما يتواصل نزول الأمطار إلى غاية صباح يوم غد الأحد بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة أثناء الليل، حيث تتراوح بين 30 و 50 مليمترا بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وبكميات محليا هامة بولايات باجة وبشمال ولايتي الكاف وسليانة، وتكون أعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا، وتصل محليا إلى 90 مليمترا بولاية جندوبة مع تساقط البرد.

و ينتظر أن تتقلص فاعلية هذه التقلبات تدريجيا بداية من ظهر يوم غد.

