Français
Anglais
العربية
الأخبار

رياح قوية جدا و أمطار محليا هامة مرتقبة في تونس ابتداءً من ظهر السبت

رياح قوية جدا و أمطار محليا هامة مرتقبة في تونس ابتداءً من ظهر السبت

حذّر المعهد الوطني للرصد الجوي من رياح قوية إلى قوية جدًا تهبّ على أغلب مناطق البلاد ابتداءً من ظهر يوم السبت، وفق نشرة متابعة صادرة عنه.

و حسب المعهد، ستتراوح السرعة القصوى للرياح بين 60 و80 كلم/س، مع تسجيل هبّات قد تصل مؤقتًا إلى 110 كلم في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب، كما تصل أثناء الليل إلى حدود 130 كلم في الساعة بالمناطق الجبلية.

كما يتواصل نزول الأمطار إلى غاية صباح يوم غد الأحد بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة أثناء الليل، حيث تتراوح بين 30 و 50 مليمترا بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وبكميات محليا هامة بولايات باجة وبشمال ولايتي الكاف وسليانة، وتكون أعلى الكميات بين 40 و 60 مليمترا، وتصل محليا إلى 90 مليمترا بولاية جندوبة مع تساقط البرد.

و ينتظر أن تتقلص فاعلية هذه التقلبات تدريجيا بداية من ظهر يوم غد.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

436
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

297
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
263
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة
261
أخر الأخبار

فاجعة تبرسق: ترميم غير مكتمل لسور شُيّد سنة 2001 يُنهي حياة “يوسف”..الشنيتي تكشف التفاصيل (فيديو)
246
أخر الأخبار

تونس – النسيج والملابس : صادرات بقيمة 3023 مليون دولار في 2025
244
الأخبار

قيس سعيّد يندّد بممارسات إجرامية في توزيع الأسمدة ويؤكد أولوية حماية الفلاحين الصغار
242
الأخبار

ميركاتو : محمد العرعوري مدربا جديدا لمستقبل سليمان
241
الأخبار

وزيرة العدل تعاين في باجة أشغال بناء مقر جديد لمحكمة الناحية بنفزة
240
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي
232
أخر الأخبار

ملعب الطيب المهيري بصفاقس : نموذج بلدي ناجح في صيانة المنشآت الرياضية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى