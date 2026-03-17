رياح وتساقط البرد وأمطار.. رفع درجة الانذار إلى الأصفر في كامل تونس

أفادت خريطة اليقظة التي نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الطقس، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، سيتسم بأمطار رعدية مؤقتا، تكون أحيانا غزيرة، مع تساقط البرد محليا، ورياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كيلومترا في الساعة أثناء الهبات وخلال السحب الرعدية.

وتهب الرياح من القطاع الشمالي، قوية قرب السواحل وبالوسط والمرتفعات، وقوية نسبيا ببقية الجهات. ويكون البحر شديد الاضطراب إلى هائج محليا.

وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 5 و10 درجات بالمرتفعات الغربية، وبين 11 و15 درجة ببقية المناطق.

