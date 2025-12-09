ريادة الأعمال في تونس…الطريق إلى الإبداع والتنمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

يُعتبر الابتكار وريادة الأعمال من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهمان في إيجاد حلول جديدة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فمن خلال تطوير أفكار مبتكرة، يمكن لرواد الأعمال خلق فرص عمل، وتعزيز الكفاءة، والحد من الهشاشة.

كما تشكل التقنية الحديثة للابتكار محورًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذلك ان دمج الابتكار في استراتيجيات ريادة الأعمال يعزز من قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات، مما يدعم مستقبلًا أكثر استدامة.

نشاط متزايد لريادة الاعمال

تشهد ريادة الأعمال في تونس تشهد نشاطاً متزايداً مدعوماً ببرامج وطنية على غرار خطط تحفيز المؤسسات الناشئة ومبادرات مجتمعية، مع تركيز على تمكين الشباب والنساء، ودعم الابتكار في مجالات مثل التكنولوجيا والبيئة، وتوفير التمويل والتوجيه عبر جهات مثل مركز ريادة الاعمال والتنمية التنفيذية ومنتدى “ريادة”، بالإضافة إلى فعاليات سنوية لربط رواد الأعمال بالمستثمرين والخبراء، رغم تحديات تتعلق بالوصول للتمويل والتغلب على العوائق البيروقراطية وأهمية تطوير البنية التحتية الرقمية.

في هذا الصدد، من المنتظر ان تنتظم الدورة 13 من صالون “ريادة”، المنصة الوطنية لريادة الأعمال والتجديد، يومي 28 و29 جانفي 2026 بمدينة الثقافة بتونس.

وسيجمع الصالون، المخصص لمنظومة ريادة الأعمال والتجديد، الفاعلين من القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والجامعيين وأصحاب القرار العموميين والممولين، والخبراء والمدربين إلى جانب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، ورواد الأعمال الشباب والطلبة والحاصلين على شهادات جامعية و الشغوفين بالمبادرة الخاصة.

هذا ويتمحور الهدف الرئيسي للصالون في دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منصة للحوافز والامتيازات ومناقشة سبل دفع التمكين الاقتصادي والابتكار علما انه تم اطلاق منصات رقمية متخصصة أخرى كجزء من برامج وطنية لريادة الأعمال النسائية (“رائدات”) وللمبادرة الخاصة (“مبادر”).

برنامج ثري للصالون

ويتضمن برنامج الصالون حلقات نقاش حول مواضيع محددة وورشات عمل ولقاءات مهنية ثنائية إضافة إلى فضاء عرض سيضم أجنحة حسب المواضيع ومنصات للشركات والمؤسسات وفضاءات مخصصة للشركات الناشئة.

ومن المتوقع ان يستقبل الحدث أكثر من 10 آلاف زائر، مع استضافة 100 محاضر لأكثر من 40 جلسة، بالإضافة الى 60 نشاطا متنوّعا. ومن المحاور الرئيسية لنسخة “ريادة 2026″، ريادة الأعمال والإدماج والبيئة وريادة الأعمال النسائية والشباب والمهن الجديدة والتجديد والتمويل. ويعمل منتدى “ريادة” منذ أكثر من عقد، كمحفز وطني يقرّب بين روّاد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات العمومية والفاعلين الخواص، بهدف خلق شراكات مستقبلية واعدة.

تصنيف متميز لتونس

يذكر ان تونس اظهرت تحسناً لافتاً في ترتيبها في مؤشرات ريادة الأعمال حيث صعدت إلى المرتبة 76 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 بعد أن كانت في المرتبة 81 عام 2024، وتصنف البلاد ضمن أفضل الأنظمة البيئية للشركات الناشئة تنافسية، وحلت في المرتبة الثانية شمال أفريقياً في تصنيف 2023، مما يعكس ديناميكية في قطاع ريادة الأعمال رغم تحديات المناخ الاقتصادي.

وفي خصوص تصنيف الأنظمة البيئية للشركات الناشئة 2023، فقد احتلت تونس المرتبة الثانية في شمال أفريقيا والمركز 20 عالمياً (للعاصمة) في هذا التصنيف.

اما على مستوى مرصد ريادة الأعمال (2022-2023) أظهرت تونس ترتيباً متقدماً (الرابعة من بين 49 دولة) في نوايا بعث المشاريع، مع نسبة عالية من الطموح لدى رواد الأعمال.

وتظهر التقييمات، بشكل عام، أن تونس تملك إمكانات كبيرة، خاصة في مجالات مثل الابتكار الاجتماعي وتلبية الحاجات الأساسية، ولكنها تواجه تحديات مرتبطة بالتمويل وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتتطلع لتحسين بيئة الأعمال لتعزيز موقعها.

