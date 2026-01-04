رياضات إلكترونية : بلاغ إنتداب إطارات فنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار تدعيم الطاقم الفني تعلم الجامعة التونسية للرياضات الالكترونية عن فتح باب الترشح لإنتداب إطارات فنية بعقود مصادقة من وزارة الشباب والرياضة.

فعلى كافة الراغبين في الترشح والمساهمة في مزيد تطوير مجال الرياضات الالكترونية من من تتوفر فيهم الكفاءة والمعرفة والخبرة تقديم مطلب ترشح مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وسيرة ذاتية مفصلة وذالك في أجل أقصاه يوم 16 جانفي 2026.

ترسل مطالب الترشح وجويا عبر البريد الإلكتروني [email protected]

سيتم تكليف لجنة من المكتب الجامعي لدراسة الملفات والقيام بالمناظرات الشفاهية لتحديد قائمة المنتدبين.

ملاحظة هامة: لن يقع درس المطالب الواردة قبل نشر البلاغ فعلى كافة الذين قامو بتقديم ملف ترشح سابقا إعادة إرسال مطلب ترشح وفقا لنص هذا البلاغ.

