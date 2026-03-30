Français
Anglais
العربية
رياضة

رياضات إلكترونية : تعيين خليل بالسعود مديرا للمنتخبات الوطنية ضمن بطولة العالم للمنتخبات ENC

رياضات إلكترونية : تعيين خليل بالسعود مديرا للمنتخبات الوطنية ضمن بطولة العالم للمنتخبات ENC

أعلنت الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية عن تعيين خليل بالسعود مديرا للمنتخبات الوطنية ضمن بطولة العالم للمنتخبات ENC.

وجاء هذا القرار عقب بعض التحفّظات التي عبّر عنها جزء من مجتمع الرياضات الإلكترونية في تونس بخصوص تعيين السيد محمد علي بربوشي، حيث قامت الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية، بصفتها شريكًا وطنيًا، بطلب إجراء تغيير لضمان بيئة سليمة وإيجابية.

ويأتي هذا في أعقاب الإعلان التاريخي عن انضمام تونس كشريك وطني في ENC، والذي حظي باهتمام واسع على مستوى الساحة الرياضية التونسية وكذلك في وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

وبناء على إقتراح الجامعة حضي مطلبنا بالقبول من قبل الفريق القائم على تنظيم بطولة العالم للمنتخبات ENC وتم رسميا تعيين السيد خليل بالسعود مديرا للمنتخبات الوطنية في هذه البطولة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى