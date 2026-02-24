Français
رياضات إلكترونية : طريقة إنتقاء اللاعبين في بطولة العالم للإتحاد الدولي لكرة القدم

رياضات إلكترونية : طريقة إنتقاء اللاعبين في بطولة العالم للإتحاد الدولي لكرة القدم

أعلنت الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية وأنه في إطار الإستعداد لتقديم قائمة ممثلي المنتخب الوطني للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم للمشاركة في بطولة العالم FIFAe Challenger series 2026 في إختصاصات E-football و E-football mobile و Rocket League، ستكون مقاييس الإختيار حسب :

– التصنيف الحالي داخل اللعبة.
– نتائج المسابقات الوطنية السابقة.
– النتائج الدولية المسجلة من قبل الاعبين في المشاركات المسجلة تحت راية الجامعة.
– رأي الإطارات الفنية المتعاقدة مع الجامعة في هذا الخصوص.
– مسابقة إنتقاء مصغرة تحت راية الجامعة بناء على دعوة اسمية مباشرة للاعبين المصنفين بناءا على المعايير السابقة.

هذا وستسعى الجامعة الى إختيار أحسن اللاعبين والأجدر بتمثيل الراية الوطنية في هذه المسابقات بناءا على الجاهزية الحالية للاعبين على جميع المستويات.

ويذكر أنه من الشروط الأساسية تسجيل حساب شخصي بموقع المسابقة Fifae.

