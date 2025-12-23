Français
رياضة – إقتصاد : كريم بنزيمة يقتني لوحة للفنان بابلو بيكاسو

على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم نادي الاتحاد السعودي والحائز على الكرة الذهبية لسنة 2022، على اقتناء لوحة فنية للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة خاصة قام بها إلى متحف اللوفر رفقة شريكته لينا خضري.

وبحسب موقع Barnie’s Art Invest المتخصص، فإن اللوحة تحمل عنوان «بورتريه لرجل ملتحٍ»، وقد أنجزها بيكاسو سنة 1964. وتُعدّ قيمة هذه القطعة الفنية غير معلومة، علماً بأنها كانت معروضة في إحدى قاعات العرض بنيويورك خلال شهر مارس.

وأوضح المصدر ذاته أن أسعار أعمال بيكاسو «تنطلق من نحو 150 يورو لبعض النقوش أو المنحوتات الصغيرة، و250 يورو لرسم صغير موقّع، و1,000 يورو لقطعة خزفية، وأكثر من 700 ألف يورو للوحة زيتية، لترتفع هذه الأسعار تدريجياً لتصل إلى عدة ملايين من اليوروهات».

وللتذكير، تتجاوز لوحات بابلو بيكاسو في الغالب حاجز المليون يورو خلال المزادات العلنية. فعلى سبيل المثال، بيعت لوحة «امرأة تحمل ساعة» في نوفمبر 2023 بنحو 130 مليون يورو، خلال مزاد نظمته دار Sotheby’s في نيويورك.

