رياض محرز الأعلى راتبا بين نجوم كأس أمم إفريقيا 2025

محرز الأعلى راتبا بين نجوم كأس أمم إفريقيا 2025

يتصدر قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، قائمة أعلى راتبا، بين اللاعبين المعنيين بالمشاركة في منافسة كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها الاثنين القادم.

و يأتي محرز، نجم الأهلي السعودي، في الصدارة براتب سنوي يبلغ 52 مليون أورو متبوعا بالسينغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي و مواطنه خاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، بـ 40 مليونا و 35 مليون أورو سنويا على التوالي.

فيما حل في المركز الرابع، نجم منتخب مصر و نادي ليفربول الانقليزي، محمد صلاح من ليفربول براتب سنوي يقدر بـ 23 مليون أورو، يليه مهاجم نيجيريا و لاعب نادي غلطة سراي التركي فيكتور أوسيمين بـ 19 مليون أورو.

