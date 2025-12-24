رياض محرز ينفرد بصدارة الهدّافين التاريخين للمنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انفرد قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، بقائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ مشاركات “الخضر” في منافسة كأس أمم إفريقيا.

و قبل انطلاق “كان 2025” كان محرز، يتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري، في المحفل القاري رفقة الأسطورة، لخضر بلومي، برصيد 6 أهداف.

و نجح اليوم الأربعاء، نجم مانشستر سيتي الانقليزي السابق في تسجيل أول أهداف “الخضر” في نسخة المغرب، بعد مرور دقيقتين فقط، من انطلاق مواجهة السودان.

و بفضل هذا الهدف، انفرد محرز، بقائمة الهدّافين التاريخيين للخضر في كأس أمم إفريقيا، برصيد 7 أهداف، بواقع هدف في نسخة 2015 و هدفان في دورة 2017 و 3 أهداف في “كان 2019”.

و فيما يلي أبرز هدافي “الخضر” في تاريخ الـ”كان” :

1 – محرز (7 أهداف)

2 – بلومي (6 أهداف)

3 – ماجر، مناد، بونجاح (5 أهداف)

