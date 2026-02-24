Français
ريال مدريد : كيليان مبابي يغيب عن القمة أمام بنفيكا

ريال مدريد : كيليان مبابي يغيب عن القمة أمام بنفيكا

تلقى ريال مدريد خبراً سيئاً، بعدما تأكد غياب كيليان مبابي عن مباراة إياب الملحق في دوري أبطال أوروبا أمام بنفيكا لشبونة، المقررة هذا الأربعاء، وذلك بسبب إصابة على مستوى الركبة اليسرى يعاني منها منذ عدة أسابيع.

و وفقاً لما أوردته صحيفة «ليكيب»، فإن الدولي الفرنسي، الذي خاض 94 مباراة دولية، اضطر إلى إيقاف الحصة التدريبية الصباحية نتيجة آلام مستمرة في الركبة اليسرى، قبل أن يخضع لفحوصات طبية بعد الظهر أكدت أن الإصابة لم تلتئم بعد.

و اعترف النادي الملكي، داخلياً، باستحالة إشراك قائد المنتخب الفرنسي في المواجهة المرتقبة أمام الفريق البرتغالي.

و لم تُحدد بعد مدة غيابه بدقة، غير أنه تم وضع بروتوكول علاجي بشكل فوري للتكفل بالإصابة.

و يعاني مبابي من هذه الآلام منذ أسابيع، وكان يشارك في المباريات وهو غير مكتمل الجاهزية البدنية.

و بحسب المصدر ذاته، يفضّل محيط اللاعب تفادي أي مجازفة، خاصة مع اقتراب نهائيات كأس العالم المقبلة.

