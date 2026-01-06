Français
الأخبار

ريال مدريد : مبابي يغيب رسميا عن السوبر الإسباني

ريال مدريد : مبابي يغيب رسميا عن السوبر الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، أن مهاجمه كيليان مبابي سيغيب عن مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي ستقام الأسبوع الجاري في مدينة جدة بالسعودية، وذلك جراء إصابته بالتواء في ركبته اليسرى.

و لم يدرج النادي الملكي النجم الدولي الفرنسي، وهداف “الميرينغي” هذا الموسم، ضمن القائمة المستدعاة للبطولة، وذلك بعد أن غاب أيضا عن مباراة استئناف البطولة الإسبانية (الليغا) أمام ريال بيتيس (5-1).

و كان مبابي، الذي تعرض للإصابة في التدريبات الأسبوع الماضي، يمني النفس باللحاق بالبعثة في حال تأهل فريقه للمباراة النهائية المقررة يوم الأحد، إلا أن الطاقم الطبي للفريق اعتبر أن حالته لا تسمح له بالسفر و المشاركة.

و سيواجه ريال مدريد، تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، جاره أتلتيكو مدريد يوم الخميس في نصف النهائي، بينما يلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو غدا الأربعاء.

