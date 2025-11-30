ريال مدريد يتعثر أمام جيرونا و يتخلى عن صدارة الليغا لصالح برشلونة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سقط فريق ريال مدريد في فخ التعادل بهدف لمثله أمام مضيفه جيرونا، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

افتتح جيرونا التسجيل عبر الدولي المغربي عز الدين أوناحي في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول، بعد خطأ دفاعي استغله اللاعب ببراعة.

و في الشوط الثاني، أدرك النجم الفرنسي كيليان مبابي التعادل لريال مدريد من ركلة جزاء في الدقيقة 67، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت صحة القرار.

و شهدت المواجهة إلغاء هدف للريال بعد تدخل تقنية VAR، التي أكدت وجود مخالفة في بداية الهجمة، ليبقى التعادل مسيطراً على نتيجة اللقاء.

بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 34 نقطة.

في المقابل، رفع جيرونا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الليغا.

