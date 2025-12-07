ريال مدريد يتعثر في الليغا بسقوط مفاجئ أمام سيلتا فيغوض

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سقط ريال مدريد على أرضه بشكل مفاجئ أمام سيلتا فيغو، بخسارته 0-2 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

و فاجأ سيلتا فيغو أصحاب الأرض بهدفين منحاه انتصارًا ثمينًا، مستغلًا حالة الارتباك التي عاشها ريال مدريد خلال المباراة.

و زادت معاناة الفريق الملكي بعد طرد كل من فران غارسيا وألفارو كاريراس، الأمر الذي جعل مهمة العودة في النتيجة شبه مستحيلة.

كما تعرّض المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لإصابة خلال المواجهة،

بهذه الهزيمة، يجد ريال مدريد نفسه أمام تحديات جديدة في سباق الليغا، في انتظار ردّة فعل الفريق في الجولات القادم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



