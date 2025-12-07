Français
ريال مدريد يتعثر في الليغا بسقوط مفاجئ أمام سيلتا فيغوض

ريال مدريد يتعثر في الليغا بسقوط مفاجئ أمام سيلتا فيغو

سقط ريال مدريد على أرضه بشكل مفاجئ أمام سيلتا فيغو، بخسارته 0-2 مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

و فاجأ سيلتا فيغو أصحاب الأرض بهدفين منحاه انتصارًا ثمينًا، مستغلًا حالة الارتباك التي عاشها ريال مدريد خلال المباراة.

و زادت معاناة الفريق الملكي بعد طرد كل من فران غارسيا وألفارو كاريراس، الأمر الذي جعل مهمة العودة في النتيجة شبه مستحيلة.

كما تعرّض المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لإصابة خلال المواجهة،

بهذه الهزيمة، يجد ريال مدريد نفسه أمام تحديات جديدة في سباق الليغا، في انتظار ردّة فعل الفريق في الجولات القادم

