ريال مدريد يخسر أحد أبرز ركائزه

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا إصابة نجمه الإنقليزي جود بيلينغهام خلال المباراة التي جمعته أمام رايو فاليكانو في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني، وذلك بعد خضوع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة.

و تأتي هذه الإصابة في توقيت صعب جدًا، حيث يدخل ريال مدريد مرحلة الحسم في البطولات المحلية و القارية، ويعد بيليغهام أحد الركائز الأساسية للفريق هذا الموسم.

و أوضح البيان الرسمي للنادي أن الفحوصات أكدت إصابة اللاعب بتمزق في العضلة نصف الوترية بالفخذ الأيسر، مع التأكيد على متابعة حالته الطبية بشكل مستمر خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد العودة بدقة.

و أشار النادي إلى أن الجهاز الفني و الطبي يسعى لتجهيز اللاعب بأمان، مع توخي الحذر لتجنب أي تفاقم قد يطيل فترة غيابه عن مباريات ريال مدريد القادمة.

