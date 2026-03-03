ريال مدريد يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء أن الجناح البرازيلي رودريغو سيغيب عن ما تبقى من الموسم و كأس العالم بعد إصابته بتمزق في أربطة الركبة اليمنى خلال خسارة الفريق 1-0 أمام خيتافي في البطولة الإسبانية.
و كان اللاعب الدولي البرازيلي (25 عاما) عاد من إصابة عضلية استمرت لأكثر من شهر عندما دخل الملعب في الدقيقة 54 من مباراة أمس الاثنين.
و أثناء محاولته الانطلاق من ناحية الجناح الأيسر في الدقيقة 66، تعثرت ساق رودريغو أثناء محاولته الجري.
و ظهرت على اللاعب علامات الألم مباشرة و سقط على أرضية الملعب لفترة وجيزة قبل أن يواصل المباراة حتى نهايتها.
و قال ريال مدريد في بيان : “بعد الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد اليوم للاعبنا رودريغو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي و الغضروف الخارجي لساقه اليمنى”.
