Français
Anglais
العربية
الأخبار

ريال مدريد يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

ريال مدريد يخسر خدمات أحد أبرز ركائزه

أعلن نادي ريال مدريد  اليوم الثلاثاء أن ⁠الجناح البرازيلي رودريغو سيغيب عن ما تبقى من ​الموسم و كأس العالم بعد إصابته بتمزق ⁠في أربطة الركبة اليمنى خلال خسارة الفريق ⁠1-0 أمام خيتافي في البطولة الإسبانية.

و كان اللاعب الدولي البرازيلي (25 عاما) عاد من إصابة عضلية استمرت لأكثر من شهر عندما دخل ​الملعب في الدقيقة 54 من مباراة أمس الاثنين.

و أثناء محاولته ‌الانطلاق من ناحية الجناح الأيسر في الدقيقة 66، تعثرت ساق ⁠رودريغو أثناء ‌محاولته الجري.

و ظهرت على اللاعب علامات الألم مباشرة و سقط على أرضية الملعب لفترة وجيزة قبل أن يواصل المباراة حتى نهايتها.

و قال ريال مدريد ‌في بيان : “بعد ⁠الفحوصات التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد اليوم للاعبنا رودريغو، ‌تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي و الغضروف الخارجي ‌لساقه ⁠اليمنى”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

884
الأخبار

تسمية سميرة قيزة رئيسة أولى للمحكمة الإدارية

426
الأخبار

بداية من اليوم: انطلاق حصّة التّجنيد الأولى لسنة 2026
369
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز
343
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
328
أخر الأخبار

الحرب على إيران.. هل ستطول مدّتها و تتوسع رقعتها لتصبح حربا إقليمية؟ أحمد ونيس يقدم قراءته [فيديو]
306
الأخبار

وفاة زوجة علي الخامنئي متأثرة بإصابتها ( وكالة تسنيم)
296
الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي : نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية 
293
الأخبار

قطر تعلن إسقاط طائرتين حربيتين طراز “سوخوي 24” قادمتين من إيران
290
الأخبار

فرنسا : «الوجه الملائكي» للإسلاموية في مواجهة شياطينه… طارق رمضان مهدّد بـ20 عامًا سجنًا
258
الأخبار

رابطة أبطال إفريقيا : تعيين السنغالي عيسى سي لإدارة مباراة الترجي و الأهلي برادس

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى